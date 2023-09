A Polícia Federal cumpriu, na última quinta-feira (dia 21), um mandado de busca e apreensão na residência de um funcionário da Caixa Econômica Federal envolvido em fraude na concessão de benefícios assistenciais, no bairro de Brás de Pina, Zona Norte do Rio de Janeiro.

A investigação, iniciada pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC/PF/RJ), revelou que o acusado alterou dados de contas beneficiárias do Bolsa Família e realizou saques fraudulentos de valores referentes a tais contas, causando um prejuízo de aproximadamente R$ 1 milhão.

O cumprimento do mandado de busca e apreensão, expedido pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, contou com o apoio da equipe de Cibersegurança da Caixa Econômica Federal.

A ação é desdobramento de uma prisão efetuada pela Polícia Federal neste mês, na cidade do Rio de Janeiro. Na ocasião, no dia 8 de setembro, um funcionário da Caixa Econômica Federal foi preso após ser flagrado alterando dados de acesso a contas do Bolsa Família e sacando valores mediante fraude, em uma agência bancária localizada na Penha, Zona Norte do Rio.

O alvo do mandado judicial cumprido na data de ontem é acusado de cometer o crime de furto mediante fraude. Em caso de confirmação da participação do homem e subsequente condenação, a pena pode chegar a oito anos de reclusão.