No último sábado (dia 23), policiais civis e militares se uniram para realizar a operação “Melhor de Três”, que culminou na prisão de três indivíduos suspeitos de associação ao tráfico de drogas, uma mulher de 30 anos e dois homens, de 33 e 36 anos, no bairro Oficinas Velhas, em Barra do Piraí. A ação foi um desdobramento de um caso ocorrido em 08 de setembro, quando um empresário foi preso em flagrante, no mesmo bairro, sob acusações de associação ao tráfico, posse de munição de uso restrito e agressão contra sua ex-companheira. Ele é acusado de ser um dos principais distribuidores de drogas para facções criminosas na cidade.

Na ocasião, o empresário foi detido após agredir fisicamente sua ex-companheira, mãe de seu filho, quando ela solicitou o reembolso de despesas médicas relacionadas à criança. As denúncias da vítima levaram à prisão do suspeito, mas a investigação subsequente revelou que a distribuição de drogas para as facções continuou mesmo com sua prisão. Isso ocorreu com a participação de sua atual companheira e dois empregados do empresário, todos eles presos na operação “Melhor de Três”.

O delegado titular da 88ª DP, Antonio Furtado, esclareceu que a mulher era responsável pela administração do esquema, enquanto os dois homens, que são irmãos, entregavam as drogas em motocicletas e recebiam o dinheiro. Durante a prisão, um dos suspeitos tentou fugir, mas foi capturado em seguida enquanto tentava se livrar de evidências, rasgando uma folha com anotações do tráfico, reconstituída pela polícia.

Foram apreendidos mais de R$ 2 mil em dinheiro, documentos de contabilidade da venda de drogas, materiais utilizados para embalar as substâncias ilícitas, bem como uma quantidade de cocaína e maconha. O detido que tentou fugir alegou que as anotações eram relativas a empréstimos de dinheiro que fazia a terceiros, sem cobrar juros, o que reforça para os policiais a prisão por associação ao tráfico.

Caso sejam condenados, os envolvidos podem enfrentar penas de até dez anos de prisão. Furtado ressaltou a importância da operação ao afirmar que o empresário preso certamente acreditou que a distribuição e venda de drogas seguiriam com a ajuda dos comparsas.

“Nós trabalhamos na investigação e, junto com a Polícia Militar, chegamos aos outros cúmplices. Desarticulamos a distribuição de drogas em Barra do Piraí e isso significa mais segurança para a população e menos acesso de nossos jovens às drogas”, disse.

A operação “Melhor de Três” também foi marcada por uma homenagem ao jornalista José Roberto Mendonça, que assinava o portal de notícias “Destaque Popular”. Zé, como era conhecido, faleceu no sábado devido a um infarto. Ele foi o primeiro jornalista a entrevistar Furtado, quando o delegado chegou à região para comandar a 93ª DP, em Volta Redonda, em 2011.

“É uma grande perda! Mais do que um jornalista talentoso, eu perdi um amigo verdadeiro, daqueles que nos acompanham nos momentos bons e ruins. Pela primeira vez, o Zé não cobriu uma operação coordenada por mim na região. Dedico essa operação à memória dele. Nossa amizade e seu legado permanecerão vivos”, concluiu.

