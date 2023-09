O Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA abriu, nesta terça-feira (dia 26), as inscrições para o vestibular 2024.1 dos cursos de graduação da modalidade presencial. Os interessados devem se inscrever pelo Portal do Candidato, gratuitamente, por meio de redação on-line ou com a nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de uma das edições entre 2015 e 2022.

As vagas são para os cursos de Administração, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Design, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia, Nutrição, Odontologia e Sistemas de Informação.

Para quem optar pela redação on-line, como forma de ingresso, o período de inscrição vai até 20 de fevereiro de 2024, às 21 horas. Já para aqueles que escolherem a nota do Enem, o prazo vai até 22 de fevereiro, às 23 horas.

Todas as informações referentes às etapas do vestibular podem ser conferidas nos editais disponíveis também no Portal do Candidato.

Medicina

Também estão abertas as inscrições para o processo seletivo do curso de Medicina, para ingresso no primeiro e segundo semestres de 2024.

Os interessados também devem se inscrever pelo Portal do Candidato, onde podem utilizar um ou dois resultados do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), desde que seja das edições entre 2016 e 2023.

A nota do Enem é a única forma de inscrição para o processo seletivo do curso de Medicina, que segue aberta até o dia 12 de janeiro de 2024, às 15 horas.

A taxa de inscrição varia de acordo com o período de inscrição, conforme tabela disponível no edital.

Ao todo, são 120 vagas disponíveis. Por ordem de classificação, as primeiras 60 são para o primeiro semestre, e a outra metade para o segundo semestre.

As informações completas referentes ao processo seletivo de Medicina 2024 do Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA devem ser conferidas no Edital nº 08-23 Processo Seletivo 2024 – Medicina Ref. 2024.1 e 2024.2.