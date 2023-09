A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura e em parceria com o ‘Cine Tela’ da Funarj (Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro), vai promover, nesta sexta-feira (dia 29), uma sessão gratuita de cinema com a obra ‘O Gato de Botas 2 – O Último Pedido’. A atividade acontecerá na Praça Marcello Drable, em Água Comprida, no bairro Vila Nova, às 19h. O evento também contará com a distribuição de lanches, pipocas e refrescos.

Na história, o animal descobre que sua paixão pela aventura cobrou seu preço. Após um acidente, o Gato de Botas se dá conta de que perdeu oito de suas nove vidas. O gato então, mesmo traumatizado, parte em uma jornada épica e encontra uma forma de recuperá-las em uma grande aventura para restaurar suas nove vidas.

SERVIÇO

Filme ‘O Gato de Botas 2’

Data: 29/09 (sexta-feira)

Horário: 19h

Classificação: Livre

Duração: 1h40min

Entrada: Gratuita

Local: Praça Marcello Drable, em Água Comprida, no bairro Vila Nova.

Fotos: Arquivo PMBM