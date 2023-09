Mais um acidente foi registrado na manhã desta sexta-feira (dia 29) na região. Desta vez, um pedestre – ainda não identificado – foi atropelado por um veículo de passeio na Via Sérgio Braga, uma das mais movimentadas no bairro Conforto, em Volta Redonda.

O acidente ocorreu próximo a um ponto de ônibus, na pista sentido Vila Santa Cecília. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu a vítima para o Hospital São João Batista. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do homem.

O motorista envolvido no acidente permaneceu no local até a chegada do socorro. O trânsito na região não foi afetado.

Manhã de acidentes

Este foi o quarto acidente registrado na região só nesta sexta-feira. Mais cedo, bem próximo dali, uma motocicleta e uma ambulância do SAMU colidiram, deixando duas pessoas feridas. Na Rodovia Presidente Dutra, uma carreta carregada com madeira tombou causando congestionamento em Barra Mansa. Também nesta manhã, um acidente envolvendo uma carreta carregada com café interditou a pista na BR-393, em Barra do Piraí.

