O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) esteve no Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda, no bairro Três Poços, para conhecer o trabalho dos profissionais que lá atuam e buscar atendimento mais humanizado à população. O parlamentar foi recebido pelo coordenador Regional do Posto de Polícia Técnica Científica (PPTC), Ricardo Barcelos.

“Como representante da população, recebo denúncias sobre dificuldades na hora de enterrar o corpo de seu ente querido. Por isso, fui ver de perto as condições de trabalho dos funcionários do IML e entender o que pode ser feito para garantir melhor acolhimento a quem precisa do serviço”, afirmou Jari.

Durante a conversa com o coordenador do posto, foi abordada a Lei 6015/73, permitindo o sepultamento sem o registro de óbito no cartório, que pode estar fechado no momento do falecimento, em casos excepcionais, de distância e outros motivos relevantes.

Outro tema abordado foi a possibilidade de o IML emitir um laudo de identificação por necropapiloscopia, em caso de falta de documento do falecido, desde que o morto tenha identidade no Estado do Rio de Janeiro. Ações que podem agilizar a liberação do corpo para o sepultamento e devem ser divulgadas para os usuários.

Ricardo Barcelos afirmou que Jari foi o primeiro deputado a ir, pessoalmente, conhecer o trabalho no IML. “Ele sentou conosco, quis saber sobre as nossas dificuldades e se colocou à disposição para ajudar no que fosse possível. Eu já tinha vontade de conhecê-lo desde quando ele era vereador de Volta Redonda e, agora, sei que vamos estreitar os laços em prol da população”, afirmou o coordenador.