A Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Saúde, alerta a população para o aumento no número de casos de Covid-19 e recomenda reforçar as medidas de prevenção contra a doença.

Seguindo a tendência observada em todo o estado do Rio de Janeiro, o número de casos positivos de covid-19 em Angra cresceu no mês de setembro. Dos 267 casos de síndrome gripal testados na rede pública do município, 70 tiveram resultado positivo para covid.

Os dados são do último boletim do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS), que traz números da Secretaria Estadual de Saúde indicando o aumento de casos.

Por isso, a recomendação é redobrar as medidas de prevenção e, em caso de febre, tosse, dor de cabeça, dor de garganta e coriza (sintomas das síndromes gripais, em geral), ir a um Serviço de Pronto Atendimento (SPA) para fazer o teste rápido de covid-19. Crianças devem ser levadas à Unidade de Pronto Atendimento Infantil (UPA Agda Maria).

O exame RT-PCR – aquele que é feito com uma espécie de cotonete no nariz – só é indicado para casos graves de síndromes gripais, que geralmente precisam de internação.

Quem não tem sintomas e não está com a vacinação em dia deve procurar sua Unidades de Saúde da Família para se imunizar. As ESFs funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h – com exceção da Clínica da Família do Frade, Clínica da Família do Parque Mambucaba, Clínica da Família do Centro, Clínica da Família de Jacuencaga, ESF Camorim e ESF Areal, que funcionam das 7h às 19h.

A vacina também está disponível no Ônibus da Saúde, que visita regularmente os bairros de Angra ofertando diversos serviços de saúde. No dia 7 de outubro, o ônibus estará no Belém; no dia 21, no bairro Areal.

Também é importante reforçar cuidados preventivos, como evitar aglomerações, lavar as mãos com água e sabão frequentemente, usar álcool 70% nas mãos e usar máscaras em locais fechados, principalmente se estiver com sintomas.

É recomendado, ainda, cobrir o nariz e a boca ao tossir ou espirrar, manter ambientes ventilados e limpos, e isolar pessoas diagnóstico positivo de covid-19 entre 5 e 7 dias – ou até o desaparecimento dos sintomas.