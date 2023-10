O Oficial de Justiça do TRT/RJ da 1º Região, Carlos Eduardo Regis Feitosa, notificou a Companhia Siderúrgica Nacional, nesta quarta (dia 4), para que seja cumprida a determinação da juíza da Segunda Vara do Trabalho de Volta Redonda e seja feita a reintegração dos nove funcionários demitidos em abril de 2022.

A intimação foi recebida e assinada pela coordenação de Recursos Humanos e de Relações Trabalhistas e Sindicais da CSN, e pelo advogado da siderúrgica, Rafael Bartolomeu Lopes. O prazo para que a decisão seja cumprida é de 48 horas.

Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, no documento assinado, os representantes da CSN colocaram a informação de que “os autores estão reintegrados a partir da presente data para todos os fins legais. A empresa entrará em contato para a marcação do exame de retorno ao trabalho”. “Os trabalhadores aguardaram do lado de fora da empresa e já estavam à disposição da CSN para retornar aos postos de trabalhado no dia 04”, disse, em comunicado, a direção do SindMetal.