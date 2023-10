Uma mulher foi morta a tiros pelo ex-marido, na tarde desta quinta (dia 5), no Centro de Angra dos Reis. A motivação do crime, segundo a Polícia Civil, foi o inconformismo com o término do relacionamento. Além disso, ele não aceitava que a vítima ficasse com os bens adquiridos durante a relação.

Segundo agentes da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam), o homem invadiu o estabelecimento e disparou na vítima, atingindo também uma funcionária da loja. Em seguida, ele atirou contra a própria cabeça.

Os três foram socorridos e levados para o Hospital Municipal da Japuíba, mas a vítima veio a óbito na unidade médica. A funcionária está estável.

A informação é que o homem está em estado grave.