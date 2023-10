O Volta Redonda conseguiu vitória, mas não garantiu sua entrada na Série B do Campeonato Brasileiro de 2024. A equipe do Esquadrão de Aço derrotou o Paysandu por 1 a 0, nesse sábado (dia 7), no Raulino de Oliveira, na última rodada da Série C. O Voltaço terminou na terceira posição do Grupo B devido ao saldo de gols inferior ao time de Belém, que assegurou sua vaga.

Para conquistar a classificação, o Volta Redonda precisava vencer com uma diferença de dois gols. Isso teria levado as duas equipes a empatarem em todos os critérios de desempate, mas com o Voltaço avançando devido ao confronto direto – o jogo de ida da chave, no Mangueirão, no Pará, terminou em empate por 1 a 1.

O único gol da partida foi anotado pelo volante e capitão Bruno Barra, aos 18 minutos do segundo tempo.

Com os desfechos das partidas, as equipes que asseguraram sua promoção à Série B do Campeonato Brasileiro de 2024 foram Brusque, São Bernardo, Amazonas FC e Paysandu.

