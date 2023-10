Morreu na madrugada deste domingo o engenheiro Marco Antônio Francisco, de 68 anos. Irmão do prefeito Neto (PP), Marco Ovo, como era conhecido, estava internado no CTI do Hospital São João Batista desde o dia 18 de junho, após sofrer Acidente Vascular Encefálico Hemorrágico. Ele era presidente do Clube Comercial.

Durante o período de internação, Marco Ovo foi submetido a cirurgias para drenar o hematoma no cérebro. A família anunciou que o velório acontece na Capela 1, no Cemitério Portal da Saudade. O sepultamento será às 16 horas.

O engenheiro deixa dois filhos e esposa.