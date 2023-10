A “Operação Segurança Presente” de Volta Redonda, programa do Governo do Estado iniciado no ano passado e que atua em parceria com as forças de segurança municipais, vem mantendo resultados positivos. Além de promover um policiamento de aproximação com a população, houve redução de crimes nos horários e regiões onde atua: Centro e Vila Santa Cecília. O último balanço divulgado pela equipe do programa aponta queda no número de roubos e furtos de janeiro a setembro deste ano, se comparado ao mesmo período de 2019, antes da pandemia de Covid-19.

“Estamos somente com um roubo de rua na Vila neste ano, com flagrante da operação, ou seja, a pessoa foi presa em flagrante e o item roubado foi devolvido. Essa redução é muito importante para a cidade, além de integrar as metas do 28º Batalhão de Polícia Militar”, contou o coordenador do “Segurança Presente” em Volta Redonda, o major José Eduardo Martins Silvério, acrescentando que o programa da Secretaria de Estado de Governo garante reforço na segurança dos dois principais centros comerciais do município com 26 agentes (entre dias úteis e fins de semana), seis motos, dois carros e uma van.

Na Vila Santa Cecília, onde foi registrado apenas um roubo de rua nos nove primeiros meses deste ano, a queda foi de 97% se comparado ao mesmo período de 2019 (41 registros). Os roubos de veículos e a estabelecimentos comerciais foram zerados no período, contra 6 e 3 registros em 2019, respectivamente. Os números de 2023 relacionados a furto de veículo (2) e de aparelho celular (1) mostram redução de 95% e 96%, respectivamente.

Ainda na região da Vila Santa Cecília, também houve melhora em outros índices, como a letalidade violenta, que foi zerada (um registro em 2019 e nenhum neste ano); e a apreensão de drogas, que foi intensificada – de janeiro a setembro de 2019 foram apenas 10 ocorrências, contra 90 apreensões no mesmo período de 2023.

“Nós tivemos mais ocorrências relacionadas a posse e uso de entorpecentes, ou seja, prisão de usuários de droga, além de apreensão de motocicletas sem placa. Isso fez com que nós tivéssemos uma redução drástica de roubo de rua, tanto na Vila quanto no Centro”, frisou o major Silvério.

Essa redução no número de roubos de rua também no Centro da cidade pode ser vista pelos números do balanço do “Segurança Presente”. Em 2019 foram 12 registros, contra um neste ano.

Base em local estratégico tem acesso a 102 câmeras

A sede do programa “Segurança Presente” está em local estratégico, na Praça Brasil (Vila), e conta com acesso a 102 câmeras de segurança: 80 na Vila Santa Cecília e 22 na Avenida Amaral Peixoto (Centro). Desta forma, as equipes que estão na rua ficam em contato permanente com a central de imagens.

“A segurança em Volta Redonda é prioridade e a integração da nossa Guarda Municipal e da secretaria de Ordem Pública (Semop) com o ‘Segurança Presente’, assim como outras forças de segurança, é fundamental para Volta Redonda avançar cada vez mais nesse sentido. Agradeço ao Governo do Estado por essa parceria tão importante que traz mais segurança para nossa população”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

