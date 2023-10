O Ministério da Saúde divulgou o ranking do programa Previne Brasil e Volta Redonda avançou apenas uma posição em quatro meses, desde o último levantamento, ficando em 58º lugar no ranking. Na Região Médio Paraíba, formada por 12 municípios, a Cidade do Aço superou apenas Quatis (3.57).

O melhor desempenho foi Barra Mansa (9,35), que ficou com a terceira posição entre os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro. Rio Claro, que ficou na quinta posição com 9,22, superou os pontos apurados no primeiro quadrimestre.

A avaliação é feita a cada quadrimestre, e neste último, entre os meses de maio a agosto, a Cidade do Aço alcançou o Índice Sintético Final (ISF) de 5,31. O ISF corresponde ao cálculo do desempenho municipal do conjunto dos sete indicadores de desempenho previstos. A consolidação final da avaliação do desempenho determinará o valor do incentivo financeiro a ser transferido ao município.

Volta Redonda ficou na contramão da maioria dos municípios do país, que tiveram aumento significativo na pontuação. “Passamos de sete para 39 municípios com nota máxima. Além disso, houve um aumento no número daqueles que alcançaram notas acima de nove”, ressalta Raphael Câmara, secretário de Atenção Primária à Saúde. “Isso reflete o êxito de nossos esforços na capacitação dos gestores municipais em todo o Brasil”, completou.

Programa

O Previne Brasil é um programa do Ministério da Saúde que monitora a qualidade dos serviços de atenção primária ofertados aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), considerando o desempenho de cada município para acesso aos recursos de investimento na área. Os sete indicadores monitorados pelo programa são referentes à atenção à saúde da gestante, realização de exames preventivos no público feminino, cobertura vacinal contra poliomielite e pentavalente, além do acompanhamento de hipertensos e de diabéticos na rede.

Além desses números de saúde, o programa avalia a saúde básica a partir de mais dois eixos: o cadastramento da população na APS e a execução de ações programáticas.