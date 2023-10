O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) entregará, no próximo dia 20 de outubro, o Diploma Dom Waldyr Calheiros para 53 pessoas que atuaram ao lado do clérigo na luta por justiça social e por um mundo mais fraterno. A honraria criada pelo parlamentar foi aprovada em junho pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) e na última semana, a Casa aprovou por unanimidade todos os Projetos de Resolução de Jari, que dispõem sobre os homenageados com o diploma.

A cerimônia que celebrará a memória do líder religioso será na Câmara Municipal de Volta Redonda, às 19h. O dia 20 de outubro também marca os 57 anos da nomeação de Dom Waldyr como Bispo da Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda.

“Agradeço ao presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, por entender a importância da criação do Diploma Dom Waldyr Calheiros, e aos colegas parlamentares pelo apoio unânime na aprovação dos homenageados. Esta é uma vitória significativa e, sobretudo, um justo reconhecimento não só da importância de Dom Waldyr, mas também de pessoas que se dedicaram e dedicam para manter vivo seu legado de amor, trabalho e justiça”, falou o deputado Jari.

“A distinção visa a homenagear, no ‘Ano do Centenário de Dom Waldyr Calheiros Novaes’, as pessoas que estiveram ombro a ombro com ele ou compartilhando das suas ações nas lutas sociais e em defesa dos mais vulneráveis no Estado do Rio de Janeiro”, explicou.

Jari reforçou que em Volta Redonda a história é marcada por antes e depois de Dom Waldyr. “Ele mudou a história do município com suas lutas sociais e, com certeza, não fez isso sozinho. Por isso, a importância de homenagear e reconhecer o papel dessas pessoas que lutaram com ele”, falou.