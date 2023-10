Um crime ocorrido na madrugada desta sexta-feira (dia 13) chocou a pequena cidade de Três Rios e toda a região. Uma mulher, de 32 anos, invadiu a casa do ex-companheiro e rasgou o testículo dele com as mãos. O fato ocorreu em uma casa, na Rua João Simplício de Oliveira, no bairro Monte Castelo.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima, que tem 65 anos, mais que o dobro da idade da agressora, contou aos agentes que, ao chegar em casa, encontrou a ex usando drogas no banheiro do imóvel. Os dois começaram uma discussão e a mulher passou a agredir o idoso até rasgar o saco escrotal dele. As agressões só pararam após o filho da vítima, um adolescente de 13 anos, intervir.

A Polícia Militar foi acionada e a acusada também tentou agredir os agentes, que precisaram utilizar força moderada e spray de pimenta para contê-la. O idoso foi socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e a mulher encaminhada para a delegacia da cidade, onde acabou autuada por lesão corporal.