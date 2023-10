O prefeito de Itatiaia, Irineu Nogueira (MDB), foi preso em flagrante nesta terça-feira (dia 17), suspeito pelo crime de racismo. A denúncia foi feita pela funcionária de uma padaria, de 31 anos, que acusa o chefe do Executivo de tê-la chamado de “negrinha”. O estabelecimento fica no bairro Jardim Jalisco, no município de Resende.

De acordo com a Polícia Civil, em seu depoimento, a mulher disse que a confusão começou após Irineu tentar pegar um salgado direto da vitrine. Neste momento, o prefeito teria sido advertido pela funcionária, que explicou que uma determinação da Vigilância Sanitária proíbe os clientes se servirem por conta própria.

Ainda segundo a vítima, o prefeito teria se irritado com a proibição e começado a ofendê-la com palavras de baixo calão. Uma segunda funcionária teria tentado conter a discussão, quando Irineu se referiu à sua colega como “negrinha”.

Ofendida e indignada, a mulher foi até a delegacia de Resende, onde decidiu registrar um boletim de ocorrência contra o prefeito da cidade vizinha. Imagens de uma câmera de segurança do estabelecimento foram anexadas ao registro.

Diante das acusações da suposta vítima, dos relatos de testemunhas e das imagens obtidas pelas câmeras, o delegado Michel Floroschk foi até Itatiaia, onde prendeu, em flagrante, Irineu Nogueira. Cabe destacar que o crime de racismo é inafiançável.

Em nota, a assessoria do prefeito negou veementemente a acusação. “O prefeito de Itatiaia frequenta o estabelecimento em que a desavença aconteceu há 30 anos e nunca teve problemas com os funcionários. Nesta tarde, chegou ao local e ao tentar pegar um pão foi advertido de forma grosseira pela funcionária (…) ele estranhou o comportamento dela mas em momento nenhum a ofendeu. Sua atitude foi informar ao gerente do estabelecimento sobre a atitude da funcionária”, diz o comunicado destacando que o político não compactua com qualquer tipo de atitude racista e que está à disposição da justiça.

No último domingo (dia 15), Irineu Nogueira oficializou filiação ao MDB (Movimento Democrático Brasileiro) e tornou-se presidente do partido em Itatiaia.

Foto: Reprodução