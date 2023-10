Representantes do IFRJ Campus Volta Redonda participaram da programação do XVI Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente (SBAI 2023), um dos principais eventos da Sociedade Brasileira de Automática, com a realização de minicursos voltados para a temática de automação, cidades e fábricas inteligentes.

O evento ocorreu entre os dias 15 a 18 de outubro de 2023, em Manaus, e contou com dois minicursos ministrados por docentes ou discentes do IFRJ, o “Aplicação de Monitoração de Variáveis de Processo com Uso de Dispositivo (End Device) em Protocolo LoraWAN, Integrado ao NODE_RED e Mensagens Via MQTT”, ministrado pelo Prof. MSc. Gilmar Gonçalves de Oliveira e Prof. Dr. Leonardo de Carvalho Vidal e “Cidades e Fábricas Inteligentes”, ministrado pela Esp. Tayline Hândrea Pereira do Amaral e pelo Prof. Dr. Leonardo de Carvalho Vidal.