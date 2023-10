Foi aprovado, em sessão plenária desta terça-feira (dia 17), na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o projeto de lei nº 1825-A, de autoria do deputado estadual Munir Neto (PSD), que inclui no Calendário Oficial do Estado a Olimpíadas da Pessoa com Deficiência (Olimpede).

Pela proposta, os jogos serão celebrados todo mês de setembro, no município de Volta Redonda.

De acordo com Munir, o evento tem como principal objetivo realizar uma competição esportiva de caráter participativo e inclusivo. Desta forma, as regras e procedimentos são adaptados especialmente às pessoas com deficiência.

“O governo municipal de Volta Redonda criou há mais de 20 anos a Olimpede. Um evento maravilhoso, de caráter inclusivo e participativo, onde pessoas com deficiência de todas as idades participam, competindo em diversas modalidades esportivas. A gente fica muito feliz de ver a alegria dos participantes”, destacou o parlamentar.

O deputado frisou que a Olimpede começou abrangendo pessoas com deficiência moradoras do município, mas que hoje recebe atletas de todo o país.

“A Olimpede hoje é um evento grandioso. Na edição de 2023, foram mais de 30 cidades do país dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Eu agradeço aos meus pares pela aprovação do projeto, mas eu não posso deixar de parabenizar o prefeito Antônio Francisco Neto, a secretária Rose Vilela e toda equipe da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer por realizarem um evento de tamanha importância. Que sirva de exemplo para todos os municípios do nosso estado.”

A OLIMPEDE

A Olimpede (Olimpíada da Pessoa com Deficiência) de Volta Redonda, em 2023, contou com três dias de competição e muitos momentos marcantes de superações e vitórias para os mais de 1,7 mil atletas participantes, representantes de 83 instituições.

O evento, considerado o mais inclusivo do Brasil, é promovido pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel).

“O mês de setembro é um mês de luta pela inclusão das pessoas com deficiência e agora será também o mês da Olimpíada da Pessoa com Deficiência de Volta Redonda. Espero que o nosso governador sancione o nosso PL e que essa iniciativa sirva de exemplo para todo o país. Vamos lutar por mais inclusão em todos os espaços, sobretudo, no esporte”, concluiu.