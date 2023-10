Após reunião, nesta quinta-feira (dia 19), entre Riquelme, vice-presidente do clube, Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, Claudio Tapia, presidente da AFA, e dirigentes do Fluminense, a Conmebol reafirmou que a final da Libertadores será no Maracanã, no dia 4 de novembro, às 17h.

Já a situação do Flamengo será decidida nesta sexta-feira (dia 20), em reunião entre os Ednaldo Pereira, presidente da CBF, e Rodolfo Landim, presidente do Flamengo.

A Rubro-Negra tem um jogo do Brasileirão, contra o Red Bull Bragantino, na Maracanã, marcado para 28 de outubro, seis dias antes da final da Libertadores.

O Flamengo, que tem a postura de manter o jogo no Maracanã, fez a Conmebol cogitar mudar a final da Libertadores de sede. O Morumbi, estádio do São Paulo, foi cogitado como favorito.

