Um acidente envolvendo uma carreta foi registrado na manhã desta sexta-feira (dia 20), na BR-393, em Barra do Piraí. O fato ocorreu na altura do KM 262.

De acordo com o que foi apurado pela Polícia Rodoviária Federal, o condutor perdeu o controle do veículo e saiu da pista. Felizmente, ele não se feriu.

Ainda segundo a PRF, não houve retenções no trânsito. Por volta das 8h, a concessionária que administra a via estava se preparando para retirada do veículo do local.

Foto: Divulgação/PRF