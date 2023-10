O Governo do Estado prorrogou todos os convênios vigentes do Programa Somando Forças, executados pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas (SEIOP), até dezembro de 2024. São mais de R$ 278 milhões, em 27 municípios, investidos na urbanização de bairros, construção de estádio, viaduto, centro comunitário e hospital, entre outros. A medida, publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (dia 27), garante a continuidade de obras executadas na parceria entre o Governo do Estado e os municípios fluminenses.

Obras como a construção do Hospital da Criança de Volta Redonda, no Médio Paraíba, e a reforma e ampliação do Hospital Alcides Carneiro, em Petrópolis, na Região Metropolitana, eram aguardadas há muitos anos pelos moradores. Só nesses dois contratos estão sendo investidos cerca de R$ 19,2 milhões, que permitirão um melhor atendimento à população. Já em Trajano de Moraes, na Região Serrana, os recursos do Somando Forças serão usados na reconstrução da antiga estação ferroviária de Visconde de Imbé, um prédio de importância histórica e um dos pontos turísticos da cidade.

– A prorrogação do programa é essencial para as cidades, já que as obras são pleitos dos municípios para atender a demandas da própria população. Esse decreto do governador Cláudio Castro reforça seu compromisso em garantir um desenvolvimento social e econômico constante a todos os municípios fluminenses – frisou o secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Uruan Andrade.

O diferencial do Programa Somando Forças está na forma do investimento nos municípios. As demandas apresentadas pelas prefeituras, uma vez que atendam os critérios do programa, recebem investimento de até 95% do valor total, ficando a cargo das prefeituras a complementação, além da licitação e fiscalização da execução da obra.

QUASE 50% EM DRENAGEM E ASFALTAMENTO

A urbanização de áreas vulneráveis, um dos grandes gargalos dos municípios, recebeu atenção especial. Quase metade dos recursos destinados pelo Somando Forças será aplicada em obras de drenagem, asfaltamento, meio-fio, calçada e sinalização em vias de bairros. Em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, por exemplo, moradores dos bairros Bela Vista, Estação e Vinhateiro serão beneficiados com as intervenções urbanísticas.

No total são cerca de R$ 130 milhões investidos para realizar obras de urbanização em cidades como Silva Jardim, e São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos; Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense; Cantagalo, na Região Serrana; Carapebus, no Norte Fluminense; Japeri, na Baixada; Rio Bonito e Petrópolis, na Região Metropolitana; e Rio Claro, no Médio Paraíba.

OBRAS ICÔNICAS

Dentre obras icônicas estão a construção do Estádio Municipal de Aperibé, no Noroeste Fluminense. O novo estádio no Bairro Fagundes, completo com vestíario, deverá levar, além de esporte e lazer para os moradores, também mais visibilidade ao bairro e melhorias ao comércio da localidade, devido ao público que atrai em dias de partida e outros eventos.

Em Cardoso Moreira, no Norte Fluminense, a principal obra do programa é a construção do novo terminal rodoviário, às margens da BR-356, que liga Campos dos Goytacazes a Muriaé, em Minas Gerais, passando por diversas cidades do Norte e Noroeste Fluminense. A cidade conta, ainda hoje, com um ponto de ônibus no Centro do município e a expectativa é que, com o novo terminal, novas linhas de ônibus passem a fazer a ligação entre Cardoso Moreira e demais municípios da região.

Duplicação da RJ-106 entre Rio das Ostras e Macaé – Fotos: Michel Filho