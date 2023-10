O conceito amplamente explorado na campanha do ex-prefeito Samuca Silva, em 2016, quando o então candidato à prefeitura de Volta Redonda dizia que “dinheiro tem e o que faltava era gestão”, com o passar do tempo acabou soando como meia verdade. O governo Samuca acabou ficando marcado pelo atraso no pagamento dos servidores do município.

Mesmo assim, a dúvida ainda persiste: afinal, há ou não dinheiro nos cofres do Palácio 17 de Julho? Se levarmos em consideração o orçamento atual, que supera a casa de R$ 1,5 bilhão, a resposta é sim. Volta Redonda tem saúde financeira invejável, em se tratando de um município fluminense com 261.584 habitantes.

Atualmente, o prefeito Neto (PP), que está em seu quinto mandato, se vangloria em seus discursos por colocar a folha salarial em dia e até mesmo antecipar a data de pagamento. Esse mês, por exemplo, o salário da categoria será creditado em conta já nesta sexta-feira (dia 27).

Com recursos financeiros em abundância, o prefeito tem pisado no acelerador, até mesmo de forma desordenada. Tudo de olho na eleição de outubro do próximo ano. No pacote há de tudo, de investimentos em obras de mobilidade urbana e reformas de unidades de saúde, a gastos com decoração natalina e contratação de empresa especializada em locação e montagem de estrutura de eventos.

Na última semana, por exemplo, a Prefeitura homologou um contrato, no valor de R$ 8,4 milhões, para atender as necessidades da secretaria municipal do Gabinete de Estratégia Governamental. A prestação de serviço não continuado é para atender eventos de toda a administração direta e indireta.

“O referido serviço será destinado para que seja possível promover o exercício temporário de atividade, cultural, esportiva, recreativa, musical, artística, expositiva, cívica, comemorativa, social ou religiosa, que proporcione, em maior ou menor grau, concentração de pessoas, em áreas abertas ou fechadas, em espaço público ou privado”, consta no termo do Processo de Licitação 9320/2023.

Como justificativa, o governo municipal alega que promove anualmente diversos eventos, tais como: comemorações pelo aniversário da cidade, Páscoa, Festa Junina, Semana da Juventude, Encontro Nacional de Motociclistas, Festa de 7 Setembro, Natal, Réveillon, Colônia de Férias, Carnaval, entre outras atividades “que demanda toda uma estrutura pública para garantir o sucesso de cada evento”.

A licitação ocorrida em setembro teve três empresas vencedoras. A Deleon Moura Pereira Recreações, que receberá R$ 1,08 milhão; a In Totum Comércio e Arte, R$ 3,2 milhões; e a Linconl Mendes Guimarães, com R$ 4,1 milhões. Cada uma terá que fornecer telão de led, equipamento de sonorização de pequeno, médio e grande porte, geradores, palco, entre outros itens utilizados em eventos. O contrato tem duração de 12 meses.

Foto: Arquivo/divulgação