Entre os dias 23 e 25 de outubro, a 35ª turma da Escolinha de Motoristas da Transporte Excelsior recebeu instruções sobre gerenciamento de pneus. Os aprendizes foram orientados sobre a melhor utilização dos acessórios, bem como técnicas de manutenção, diferentes tipos, características e aplicações. Os workshops foram ministrados pela AM Pneus e a Pneuscar, sob a supervisão de Aurélio Oliva, coordenador da Excelsior.

A formação teve como objetivo transmitir aos futuros motoristas carreteiros o conhecimento necessário para maximizar a eficiência do transporte. Mediante a iniciativa da Pneuscar, um teste de conhecimento foi aplicado ao final da palestra de quarta-feira (dia 25). Os participantes receberam certificação.

“É fundamental aprimorar o conhecimento sobre a manutenção e o uso adequado dos pneus no setor de transporte. O processo de inspeção dos pneus do veículo, de identificação e solução de problemas antes que se tornem sérios, desempenha um papel crucial na segurança do veículo e do motorista. Ao mesmo tempo, em que prolonga a vida útil dos materiais”, afirmou Aurelio.

“Vários fatores, como o tipo de terreno, a pressão dos pneus e o estilo de direção do condutor, afetam a taxa de desgaste. Os indicadores, como as marcas TWI, são essenciais para alertar sobre a necessidade de substituição da banda de rodagem. O conhecimento adquirido durante a Escolinha é crucial para o desenvolvimento profissional, contribuindo para motoristas mais seguros e veículos em melhor estado”, completou.

Em nota, a direção da empresa destacou a importância da capacitação para os futuros motoristas. “A Transporte Excelsior reforça seu compromisso contínuo em formar e capacitar novos condutores de carga. A empresa acredita que investir na educação e no treinamento é essencial para aprimorar a segurança nas estradas, a qualidade dos serviços de transporte e qualificar profissionais sobre a importância da segurança no setor”, afirmou.

Foto: divulgação