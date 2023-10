Os transtornos causados pela obra de revitalização da Rua 33, na Vila Santa Cecília, estão longe de serem encerrados. Muito pelo contrário. O serviço será estendido pelos primeiros meses de 2024. O próprio prefeito Neto (PP) confirmou o novo “planejamento”.

“Se eu falar para você que não houve falha [no projeto] estarei mentindo. Houve muita”, reconheceu o chefe do Palácio 17 de Julho, em entrevista a um programa de rádio, na manhã de quinta-feira (dia 26). Para minimizar os efeitos negativos para o comércio da Vila durante a temporada de compras de final de ano, a Prefeitura resolveu dividir a conclusão em duas etapas.

“A partir de dezembro é vida nova. O comerciante não terá nada na porta dele e asfalto em toda a via. Depois, vamos levar um ou dois meses para passar os fios por baixo”, detalhou Neto, referindo-se a fiação das concessionárias de telefonia e energia elétrica, entre outras.

Na prática, a tentativa será parecida com o que aconteceu no final do ano passado, quando uma espécie de “cala boca” foi feita pela Prefeitura. Em 2022, uma camada fina de cimento foi aplicada em todo o calçamento da Rua 33, em substituição às pedras portuguesas e os mosaicos, removidos na primeira fase da revitalização da via.

As primeiras intervenções do projeto de revitalização da Rua 33 começaram em setembro de 2021, no quarteirão entre as ruas 60 e 58, do lado direito da via, no sentido da fonte luminosa para ETPC. Meses depois, no entanto, a empreiteira responsável encerrou o contrato, por divergência nos valores. Cenário previsível, em se tratando do governo Neto. O custo atual supera a casa dos R$ 20 milhões, isso sem contar intervenções que ainda serão realizadas, como o processo licitatório para a colocação de asfalto.

Enquanto as obras estão longe de serem concluídas, sobram críticas e lembranças da antiga Rua 33, que foi modernizada no governo do então prefeito Marino Clinger, entre 1986 e 1988.

Cobranças dos comerciantes

A dificuldade de veículos e pedestres de acessarem a Rua 33 reflete no comércio da região central da Vila Santa Cecília. Algumas empresas e clínicas médicas optaram por mudar de endereço. Mesmo com este cenário, o prefeito Neto insiste em afirmar que a obra não causa prejuízo ao comércio local.

“Obra em qualquer lugar do mundo traz transtorno. Na minha casa, na sua casa”, analisou Neto. “Mas não podemos falar em prejuízo. A prefeitura mesmo, em reunião com os comerciantes, ofereceu algumas formas de financiamento para essas empresas”, completou Neto.

O governo municipal, buscando reduzir os efeitos da repercussão negativa nas ruas da cidade, vem promovendo reuniões com entidades empresariais e donos de estabelecimentos comerciais. “Nos comprometemos com eles [representantes dos empresários] em uma decoração especial de Natal na Rua 33”, afirmou o prefeito.

Praça da ETPC

Apesar da operação “panos quentes”, que inclui o compromisso da colocação de uma camada de asfalto em alguns trechos até dezembro, ficando para uma segunda etapa a retirada da fiação, a região da Rua 33 será impactada também com a reforma da Praça Pandiá Calógeras (ETPC). A proposta é que nova pavimentação seja feita, com a construção de pista de caminhada; reconstrução de nova calçada; remodelação dos jardins e das áreas de lazer e de estar; além da troca da iluminação. O projeto, estimado em R$ 3,8 milhões, compreende ainda a construção de uma quadra de basquete, duas de futevôlei, além da revitalização do campo de futebol society e da quadra de tênis.

No edital, a administração municipal também incluiu a reforma da pista de skate. O prazo máximo para a execução e entrega é de nove meses, a partir da data fixada pelo Município na Ordem de Serviço.