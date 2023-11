A influenciadora e ex-BBB Bianca Andrade, a Boca Rosa, e seu filho, Cris, se envolveram em um acidente de carro na madrugada desta quinta-feira (dia 1), na Rodovia Presidente Dutra, na altura de Barra Mansa. Segundo informações ainda preliminares, o veículo em que eles estavam colidiu contra uma árvore. O acidente aconteceu por volta de 1h15, no km 289 da pista sentido Rio.

Bianca, de 29 anos; o filho, de apenas 2; e uma terceira pessoa, de 32 anos – que seria a babá do menino – foram socorridos com ferimentos leves e levados para a Casa de Saúde Santa Maria, no bairro Ano Bom. O condutor do veículo saiu ileso.

A equipe de reportagem da FOLHA DO AÇO entrou em contato com a unidade médica, mas foi informada que, por conta da nova Lei Geral de Proteção de Dados, informações pessoais e de saúde dos pacientes não podem ser repassadas sem autorização da família.

Em suas redes sociais, Bianca, pouco antes do acidente, publicou um story se dizendo feliz e animada por estar indo buscar o filho, que estava com o pai, Fred Bruno. Bianca foi casada com o apresentador do “Desimpedidos”, com quem teve Cris, em 2021. O relacionamento acabou em 2022, mas o ex-casal possui uma relação amigável.

Mais conhecida como Boca Rosa, Bianca Andrade é empresária do ramo de cosméticos, influenciadora digital, youtuber, atriz e apresentadora brasileira. A Boca Rosa Beauty foi criada em 2018 e chegou a faturar R$ 180 milhões só no ano passado.

Foto: Reprodução