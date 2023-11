Volta Redonda contará com um telão de LED par a transmissão da final da Copa Libertadores entre Boca Juniors (Argentina) e Fluminense, que acontece neste sábado (dia 4), às 17h, no Maracanã, no Rio de Janeiro. A estrutura será montada embaixo da Biblioteca Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília. A exibição tem início às 16h15, e o local contará com banheiros químicos. A segurança será feita por agentes da Guarda Municipal, da Polícia Militar e da Operação Segurança Presente.

A decisão coloca frente a frente as duas equipes pela terceira vez nos últimos 15 anos em confrontos válidos pela Libertadores. Pelas semifinais da edição de 2008, o Tricolor se classificou após vitória por 3 a 1, no Maracanã, mas acabou ficando com o vice-campeonato. Já em 2012, pelas quartas de final, os argentinos arrancaram um empate por 1 a 1 no Estádio Nilton Santos e avançaram para as semifinais. Naquela ocasião, o Boca Juniors perderia a final para o Corinthians, que conquistou a taça pela primeira vez.

O Boca Juniors é um dos maiores campeões da Libertadores, com seis títulos conquistados, enquanto o Fluminense busca seu primeiro triunfo.

Foto de arquivo – Secom/PMVR.