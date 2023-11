Guardas municipais de Volta Redonda conduziram à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), na manhã desta segunda-feira (dia 6), o suspeito de abandonar quase 200 kg de carne estragada na porta do Zoológico Municipal (Zoo-VR), na noite de sábado (dia 4), por volta das 22h.

Câmeras do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) flagraram o veículo utilizado pelo suspeito, de 58 anos, um Corsa picape, para fazer o descarte irregular. Através do monitoramento, conseguiram chegar até o homem, no bairro Voldac. Ele, que trabalha com o recolhimento de materiais recicláveis, confessou aos agentes que fez o descarte, mas disse que acreditava que os alimentos poderiam ser consumidos pelos animais do Zoo-VR.

A carne foi removida pela Guarda Municipal (GMVR) e descartada de forma correta em um aterro sanitário.

“Volta Redonda hoje é monitorada por centenas de câmeras, temos 700 equipamentos instalados por toda a cidade e a tendência é que cheguemos até mil. Então, nada passa despercebido das lentes. A tecnologia veio para nos ajudar a combater práticas delituosas e também coibi-las. Este foi mais um exemplo de sucesso do uso das câmeras na elucidação de um caso. Parabéns aos agentes envolvidos pela rápida resolução”, ressaltou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

O veículo utilizado para transportar a carne descartada de forma irregular foi removido pela GMVR ao Depósito Público Municipal, porque apresentava documentação irregular.

Fotos: Semop (Secretaria Municipal de Ordem Pública)/PMVR.