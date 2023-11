A Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e da Pessoa Idosa da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, presidida pelo deputado estadual Munir Neto (PSD) vai promover nesta segunda-feira (dia 6), às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Volta Redonda uma audiência pública para debater o tema: “Violência contra a pessoa idosa”. O encontro acontece em conjunto com a Comissão da Pessoa Idosa da Câmara Municipal que é presidida pelo vereador Ednilson Vampirinho (REPUBLICANOS).

Segundo o CENSO (2022), os idosos representam 13,1% da população Fluminense. As violações em quase 90% dos casos ocorrem na casa onde o idoso reside e coloca os próprios filhos como principais agressores. Estatisticamente, o grupo de idosos mais agredidos tem entre 70 e 74 anos de idade.

De acordo com Munir, o objetivo principal da audiência é abordar medidas para previnir e identificar violência, negligência e abuso contra os idosos.

“É necessário e urgente discutirmos violência contra pessoas idosas. Essa prática tão nefasta precisa ter fim. Debater temas como esse com a população e o Poder Público, nos permite encontrar mecanismos para previnir e identificar violência, negligência e abuso e avançar”, destacou.

Essa é oitava audiência pública proposta pelo deputado Munir Neto, que tem atuado sempre em conjunto com o Ministério Público, Defensoria Pública e com a Delegacia do Idoso.

“Estamos dialogando constantemente com o governo do estado e com o Judiciário, fiscalizando e exigindo o cumprimento das legislações. Queremos também, implementar em todo estado os programas e projetos que dão certo em Volta Redonda, como a Patrulha do Idoso”, explicou Munir.

Canal de denúncia

Munir Neto quer aproveitar essas audiências públicas, que acontecem nos municípios de todo o estado, para informar a população sobre os tipos de violência, formas de prevenção e canais de denúncia.

A Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e da Pessoa Idosa da Alerj tem um canal de atendimento que funciona de segunda a sexta-feira das 9 às 17 horas.

“A nossa comissão possui um canal para recebimento de denúncias e orientações que funciona todos os dias. É muito importante que os idosos tenham o número e nos procure em casos de violência, negligência e abandono. Ligue: 0800-023-9191”.