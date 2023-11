Agentes da Polícia Rodoviária Federal prenderam, na noite de quinta-feira (dia 9), um homem, de 38 anos, que conduzia embriagado um Fiat/Siena pela Rodovia Presidente Dutra. Ele foi flagrado na altura do km 294, em Floriano, Barra Mansa, na pista sentido Rio, ao se aproximar rapidamente da viatura da PRF, sem respeitar a distância mínima de segurança.

Segundo a PRF, o motorista também realizou ultrapassagem indevida da viatura, pelo acostamento, e, logo depois, entrou bruscamente na frente de um veículo, novamente não respeitando a distância mínima de segurança e quase causando um acidente de trânsito. A equipe alcançou o carro e abordou o condutor.

Ele, que estava acompanhado de uma mulher, desceu do veículo cambaleando, com fala desconexa, odor etílico forte, ou seja, apresentando sinais visíveis de embriaguez. No decorrer a fiscalização, o homem também começou a apresentar comportamento alterado, sendo submetido ao teste etílico com resultado 0,92 mg/L (miligrama de álcool por litro de ar alveolar), constatando a embriaguez ao volante.

Segundo a PRF, quando foi informado do resultado do teste etílico, o motorista perdeu o controle emocional, começou a desacatar a equipe e a ficar agressivo, sendo necessário imobilizá-lo e contê-lo com algemas, dando-lhe voz de prisão por dirigir embriagado. Também foi verificado que o licenciamento do veículo estava vencido desde 2019, sendo este removido para o pátio contratado.

O condutor preso foi conduzido para a 90ª DP (Barra Mansa). Além da prisão, os agentes da PRF aplicaram as devidas multas de trânsito pelas infrações constatadas no valor total de R$ 4.629,20. O condutor também terá o direito de dirigir suspenso.

Foto: Divulgação/PRF