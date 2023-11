O primeiro dia da Feira Internacional de Turismo de Gramado (Festuris) foi marcado pela visita do governador Cláudio Clastro, na tarde de sexta-feira (dia 10), ao estande do Estado do Rio de Janeiro, montado no centro de eventos do Serra Park, em Gramado (RS). Acompanhado dos secretários de estado de Turismo, Gustavo Tutuca, de Governo, Bernardo Rossi e da secretária da Mulher, Heloísa Aguiar, Castro percorreu os três megapavilhões da Festuris, onde fez interlocução com autoridades do trade turístico do Rio de Janeiro e do Brasil.

O exemplo de Gramado para o setor de turismo do Brasil é inspirador. E o Rio é a principal porta de entrada para o Brasil. Assim, temos muito a aprender com Gramado. Essa parceria é fundamental. Mais que concorrentes somos entes complementares, visto que cada um proporciona experiências únicas e distintas aos seus visitantes. O turista pode viajar uma vez para Copacabana e, na próxima viagem, para a serra, que terá duas grandes experiências e vai querer voltar. Gramado é um grande exemplo para o Rio – reconheceu Cláudio Castro.

A feira é considerada uma das mais importantes da América Latina e este ano celebra 35 anos trazendo diversas ativações e fomento aos negócios de turismo. Logo no início da visitação, o governador esteve no estande instagramável da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e da TurisRio, onde conversou com representantes dos principais destinos turísticos do RJ, além de agentes, operadores e integrantes da cadeia produtiva do setor.

O espaço promove os destinos fluminenses por meio de uma experiência imersiva utilizando imagens e fotos com alguns atrativos turísticos mais procurados, como praias, montanhas, natureza, o ecoturismo, os grandes eventos, entre outros. O local também serve para promoção de negócios e interlocução de agentes e operadores de turismo interessados na oferta turística do Rio de Janeiro.

Em seguida, Castro acompanhado por sua comitiva inaugurou mais uma ativação do Mini Mundo, contemplando a cidade do Rio de Janeiro como referência turística e principal porta de entrada de visitantes ao país. Desta vez, o tradicional parque das miniaturas gaúcho apresentou a réplica do Palácio Pedro Ernesto, na Cinelândia, sede do legislativo municipal do Rio. O parque exibe versões de cidades em miniatura, cerca de 24 vezes menores que o tamanho real.

Em nome do Rio de Janeiro, gostaria de agradecer por esta homenagem linda. Esse prédio é histórico e fica na Cinelândia, no Centro do Rio. Quando o Rio era capital do país, ali funcionava a Assembleia Legislativa do Estado da Guanabara. Quando Brasília foi fundada, o prédio virou a Câmara Municipal do Rio. Eu tive a honra de ser vereador e exercer minha legislatura ali. É uma honra também para o Estado do Rio esta homenagem a este importante monumento que marcou, e ainda marca, a história do Brasil – agradeceu o governador.

Nesta edição histórica, a Festuris tem como mote: “Capital Humano: chave da transformação” e são esperados 15 mil participantes no evento. São mais de 2,7 mil marcas em exposição e 40 destinos internacionais representados. Uma das grandes novidades, que acompanha a demanda do mercado de negócios turísticos, é a ampliação de espaço físico do evento em 20%. Pela primeira vez, a Festuris está utilizando os três pavilhões do Centro de Feiras do Serra Park. Dois deles completamente com estandes e o Meeting parte do conteúdo do evento com palestras e capacitações.

Reunião do Fornatur

Ainda na manhã desta sexta-feira (10) aconteceu a tradicional reunião do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (Fornatur), no Bavaria Hotel, em Gramado. A ação reuniu autoridades do setor para debater temas e ações em conjunto executadas pelos estados. Participaram do encontro o Ministro do Turismo, Celso Sabino, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, o presidente do Fornatur e secretário da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, e o vice-presidente do Fornatur e secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca.

Na ocasião, foi anunciada a inauguração do mais novo escritório da Organização Mundial de Turismo (OMT), que terá sede no centro da cidade do Rio de Janeiro: 15 de dezembro. O escritório reúne os principais técnicos de turismo do mundo, especialistas em dados que norteiam a cadeia produtiva do setor. Durante a reunião também foi anunciada a volta do Salão Nacional do Turismo, que será realizado pelo Ministério do Turismo (Mtur) de 15 a 17 de dezembro em Brasília.

– O primeiro dia de evento teve um saldo muito positivo com importantes reuniões. Até o fim do ano, ainda temos ações sendo desenvolvidas para trazer a melhor experiência para os nossos turistas na alta temporada, que já se aproxima. Nesses próximos dias, faremos da Festuris a casa do turismo do Rio de Janeiro, mostrando o que temos de melhor e reforçando que o estado do Rio de Janeiro é muito forte, potente e o principal destino turístico do país – conclui o secretário de Turismo do RJ, Gustavo Tutuca.