O Volta Redonda está classificado para a final da Taça Rio Sub-15. Neste sábado (dia 11), o Esquadrão de Aço perdeu para o Nova Iguaçu por 2 a 1, no Raulino de Oliveira, mas avançou com a vitória por 5 a 3 no placar agregado. O Madureira será o adversário na decisão.

O gol do Voltaço foi marcado pelo atacante Theo. As informações dos jogos entre Volta Redonda e Madureira ainda serão divulgadas pela FERJ.

Sub-17 se despede na semifinal da Taça Rio

A equipe sub-17 se despediu da Taça Rio neste sábado, dia 11. O Volta Redonda foi superado pelo Botafogo por 3 a 1, no CEFAT, pelo segundo jogo da semifinal. No placar agregado, o alvinegro venceu por 5 a 2. O gol do Esquadrão de Aço foi marcado pelo atleta Lukô.

Foto: Raphael Torres