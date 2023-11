Um acidente entre uma motocicleta e um automóvel deixou um homem, de 35 anos, ferido na manhã desta terça-feira (dia 14), na BR-393, em Barra do Piraí. A colisão aconteceu por volta das 7h25, no km 255, no trevo do Belvedere.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor da moto foi socorrido para a Santa Casa. Já o motorista do Fiat não sofreu ferimentos.



O trânsito fluiu normal para os procedimentos das equipes e a via já encontra-se liberada.

Foto: Divulgação