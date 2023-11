A Polícia Federal deflagrou a Operação Nephelos com o objetivo de combater a prática de tráfico internacional de drogas para países da Europa e da África, a partir do Porto de Itaguaí/RJ.

Na ação de hoje, policiais federais cumprem um mandado de prisão preventiva e 25 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Juízo da 4ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos municípios do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu/RJ, Duque de Caxias/RJ, São João de Meriti/RJ, Itaguaí/RJ, Itaboraí/RJ, Angra dos Reis/RJ e Santos/SP.

Além disso, o juízo que expediu os mandados judiciais também determinou o bloqueio de bens no valor de R$ 3,15 milhões, visando a descapitalização patrimonial da organização criminosa.

A investigação teve início a partir da apreensão de 342 kg de cocaína no Porto de Itaguaí, em abril de 2021. A droga estava armazenada em toras de madeira que se encontravam no interior de um contêiner com destino à Europa.

Ao longo das apurações, foi possível identificar uma estrutura permanente montada para a prática de tráfico internacional de drogas, bem como de comércio ilegal de armas de fogo, com a utilização de diversos mecanismos que visam burlar as fiscalizações portuária e aduaneira.

De acordo com as investigações, a ORCRIM também praticava os crimes de comércio ilegal de armas de fogo; corrupção de menores; e lavagem de dinheiro, por meio da aquisição de veículos, cavalos, lanchas e imóveis.

Os envolvidos nos crimes listados acima estão sujeitos a penas que, somadas, chegam no mínimo aos 17 anos de reclusão, com potencial para ultrapassar 45 anos de reclusão.

O nome da operação, Nephelos, está relacionado à maldade, falsidade, erro e engano, ferramentas utilizadas pela organização criminosa na prática de tráfico internacional de drogas e outros crimes cometidos.