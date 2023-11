A direção de Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) vai se reunir na próxima quinta-feira (dia 16) com o Sindicato dos Metalúrgicos para iniciar as conversas sobre a renovação do Acordo do Turno. Atualmente, a escala é de oito horas, mas os representantes da categoria defendem o retorno do turno de seis horas, conquistado na greve de 1988.

Na última segunda-feira (dia 13), o presidente do SindMetal, Edimar Miguel, protocolou um ofício solicitando a abertura das negociações. No documento foi destacado que acordo em vigência termina no próximo dia 30 de novembro.

Em nota, a entidade reforçou a defesa do retorno do turno de 6 horas e informou os trabalhadores serão convocados para votação em assembleia assim que a empresa se posicionar.

“Estamos com o prazo na reta final e, até o momento, como a CSN não havia se manifestado, então, a pedido de muitos trabalhadores e trabalhadoras, o Sindicato tomou a iniciativa e protocolou um ofício chamando a empresa para conversar. Nossa posição para o turno ininterrupto de revezamento é pela jornada de 6 horas. Não vamos permitir mais perdas financeiras, de saúde e de vida dos metalúrgicos, porém iremos respeitar a vontade dos homens e mulheres de aço que decidirá em assembleia”, ressaltou Edimar Miguel.