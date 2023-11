No fim da manhã desta terça-feira (dia 21), um grave acidente envolvendo um carro e um caminhão rodoferroviário assustou moradores do distrito de Barão de Juparanã, em Valença. Na colisão, o caminhão, pertencente à MRS Logística, esmagou o veículo de passeio contra uma mureta, deixando uma mulher presa às ferragens.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate, e até as 15h, a vítima ainda estava sendo retirada. Uma segunda pessoa envolvida no acidente conseguiu sair do carro e foi levada a um hospital por pessoas que estavam próximas ao local. O condutor do caminhão, utilizado em um serviço de manutenção pela MRS Logística, saiu ileso.

Testemunhas relataram que o carro teria tentado transpor a passagem de nível repentinamente, mesmo com a sinalização. A MRS Logística, responsável pela linha férrea, lamentou o ocorrido, afirmando que o operador do caminhão seguia todos os procedimentos de segurança e acionou o freio de emergência na tentativa de evitar a colisão, mas não conseguiu parar a tempo.

Foto: Reprodução/Redes Sociais