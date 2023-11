Policiais militares do 28º Batalhão detiveram, na tarde desta terça-feira (dia 21), um homem, de 32 anos, suspeito de furtar fios e cabos dos postes na Rua da Imprensa, no bairro Santa Rosa, em Barra Mansa. A guarnição foi avisada por populares sobre as atitudes do indivíduo por volta das 13h10min e se deslocou imediatamente para o local.

Ao chegar, os agentes perceberam um indivíduo com as características mencionadas, descrito como magro, alto e de cabelo grande. O suspeito tentou fugir ao avistar a viatura, mas foi alcançado.

Segundo o registro, o suspeito estava portando fios, cabos e duas facas. Ele foi conduzido à 90ª DP (Barra Mansa), onde o caso foi registrado.

