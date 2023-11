Um grave acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (dia 21) causou interdição total em ambos os sentidos da BR-393, em Barra do Piraí. O fato ocorreu por volta das 10h40, na altura do km 262. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), três veículos estiveram envolvidos, sendo um caminhão e dois automóveis.

Por volta do meio-dia, a equipe da PRF anda estava em atendimento no local. Até o último comunicado, o trânsito foi liberado no sentido Volta Redonda, com o fluxo fluindo em esquema pare e siga.

Duas vítimas, uma do sexo feminino e outra do sexo masculino, foram socorridas e encaminhadas para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda. O estado de saúde delas ainda é desconhecido.

Há informações, ainda não confirmadas pelas autoridades, de que um incêndio pode ter ocorrido no local do acidente, envolvendo pelo menos um dos veículos.

Foto: Divulgação/PRF