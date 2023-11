O prefeito Neto (PP), chefe do Executivo de Volta Redonda, foi novamente internado na Clínica São Vicente, localizada na Gávea, no Rio de Janeiro, após enfrentar complicações em seu estado de saúde. O político, que passou recentemente por uma cirurgia cardíaca, nos últimos dias, apresentou um quadro de anemia e infecção.

O médico Waldir Roma, que o acompanha, decidiu pela internação na unidade que pertence à Rede D’Or, ocorrida nesta terça-feira (dia 21), para uma avaliação mais detalhada. De acordo com pessoas ouvidas pela Folha do Aço, a situação está controlada com o auxílio de antibióticos e a realização de curativos.

Neto, que já estava em processo de recuperação pós-operatória, vinha exercendo as atividades políticas de sua residência, no bairro Jardim Amália. A princípio, ele retornaria ontem às atividades presenciais no Palácio 17 de Julho, sede do governo municipal.

A cirurgia cardíaca pela qual ele passou anteriormente, para a colocação de válvulas cardíacas, também aconteceu na Clínica São Vicente, no dia 6 de novembro. Em setembro, o político de 67 anos colocou três stents para melhorar o fluxo sanguíneo nas artérias coronárias.

A informação foi divulgada pelo Jornal Aqui e confirmada pela reportagem da Folha do Aço.

Foto: Arquivo/SecomVR