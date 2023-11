Agentes do Sistema Integrado de Segurança de Volta Redonda, composto por policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e um guarda municipal, prenderam em flagrante um homem com uma moto sem placa e detiveram outro com maconha. O veículo sem o dispositivo obrigatório de identificação foi apreendido. Os casos aconteceram na terça-feira (dia 21), nos bairros Belmonte e Niterói.

O primeiro caso ocorreu quando os agentes estavam em patrulhamento pela Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, no bairro Belmonte. Eles abordaram um mototaxista com um homem na garupa do veículo. Ao ser questionado pelos policiais se portava algo de ilícito, o passageiro, de 28 anos, contou que estava com maconha dentro da mochila e que a droga seria para seu consumo próprio. Ele alegou que estava a caminho do trabalho. Diante do flagrante, a droga e o homem foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil (93ª DP) para o registro da ocorrência.

Mais tarde, os agentes também encaminharam à delegacia um homem que conduzia uma motocicleta sem placa. Os policiais realizavam uma operação de fiscalização de trânsito na Rua São Vicente de Paula, no bairro Niterói, quando o flagraram com o veículo irregular. O homem acabou preso em flagrante pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Por não possuir o dispositivo de identificação obrigatório, a motocicleta ficou apreendida na unidade policial.

Atuações com foco na redução da criminalidade

De acordo com o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, o Sistema Integrado de Segurança favorece o fortalecimento de toda a rede do município, otimizando recursos e melhorando o policiamento, com foco na redução da criminalidade.

“Mais uma vez parabenizo os agentes do Proeis e da Guarda Municipal envolvidos nas ocorrências. As abordagens têm sido intensificadas e os agentes estão nas ruas e atentos. É importante que a população também nos ajude, denunciando e participando da construção de uma cidade mais segura. O sucesso na segurança pública só acontece com a participação da sociedade. Infelizmente não conseguimos ter uma viatura em cada esquina, mas nós conseguimos ter um cidadão de bem em todo lugar”, enfatizou o secretário Luiz Henrique.

Fotos: Divulgação/Semop (Secretaria Municipal de Ordem Pública) – PMVR.