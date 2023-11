Após três anos, a maior feira multissetorial do estado do Rio de Janeiro está de volta para fomentar o desenvolvimento na região. A 22ª edição da Flumisul (Feira de Negócios do Sul Fluminense) foi aberta oficialmente na noite dessa quarta-feira (dia 22), no Parque da Cidade, contando com um grande público. O evento é promovido pela Prefeitura de Barra Mansa e a Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços (Aciap), contando com patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Câmara de Dirigentes e Lojistas (CDL), do Sicomércio-BM, das empresas ArcelorMittal e Edvaldo Contabilidade e das entidades Sebrae e Firjan.

A solenidade de abertura contou com a presença do prefeito Rodrigo Drable; da vice-prefeita, Fátima Lima; do presidente da Aciap-BM, Matheus Gattás; do prefeito de Quatis, Aluísio d’Elias; dos secretários municipais e vereadores, incluindo o presidente da Câmara, Paulo Sandro Soares; do secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Vinicius Farah; do subsecretário de Grandes Eventos do Estado, Marcelo Monfort; do deputado estadual Tande Vieira; de autoridades civis e militares; além de representantes das entidades e empresas patrocinadoras.

Com uma estrutura de cinco mil metros quadrados preparada para receber os expositores e visitantes, a Flumisul de 2023 conta com 150 estandes, todos previamente comercializados e reservados. O evento reúne empresas de destaque nos setores metalmecânico, agronegócio, construção civil, comércio varejista, entre outros. A programação da feira segue até o sábado (25), oferecendo diversas palestras e workshops, além de atrações musicais, exposições de artesanato e praça de alimentação.

Em seu discurso, o prefeito Rodrigo Drable comentou que, ao assumir a Prefeitura, em 2017, a cidade estava com sua estrutura paralisada e com a população vivendo um momento muito difícil, o que torna a volta da realização da Flumisul um momento ainda mais especial.

– Nós juntos construímos um momento novo. É a soma de nossos esforços que permitiu que a realidade fosse transformada. Barra Mansa tem hoje a melhor saúde pública do estado do Rio de Janeiro. O Pátio de Manobras era um sonho e está sendo finalizado. E agora temos o Condomínio Industrial sendo lançado. A cada ação realizada, nós podemos ter novos sonhos. É extremamente significativo voltarmos a realizar a Flumisul, já que temos uma vocação muito forte para o comércio. Eu também agradeço aos parceiros que abraçaram o projeto do Condomínio desde o início. Meu muito obrigado aos que fizeram isso acontecer. Nós barra-mansenses amamos nossa cidade e devemos ter orgulho tanto das grandes quanto das pequenas conquistas. Barra Mansa voltará a ser a maior cidade do Sul Fluminense – declarou o prefeito.

Um dos anúncios mais esperados para esta edição da Flumisul foi o lançamento do Condomínio Industrial. O empreendimento vai funcionar em uma área de 700 mil metros quadrados, às margens da Rodovia Presidente Dutra, em um local estratégico e de fácil acesso. O Condomínio, que também terá um terminal ferroviário, vai abrigar grandes empresas que irão gerar um número expressivo de empregos e contribuir diretamente para alavancar a economia local.

Para realizar a gestão do Condomínio Industrial, foi oficializada neste ano a criação da Companhia do Desenvolvimento, uma empresa de capital misto que tem o município como sócio majoritário e, como minoritário, a Aciap-BM.

O presidente da Companhia de Desenvolvimento, Bruno Paciello, fez uma apresentação sobre o Condomínio durante a abertura da Flumisul e pontuou que a cidade vem se preparando há mais de três anos para lançar o empreendimento. Bruno fez questão de dar espaço para que o empresário Carlos Eduardo contasse sua experiência de como foi recebido. Ele vai entrar com quatro plantas industriais, nos segmentos de siderurgia, cosméticos, papel e operação ferroviária.

– Eu agradeço a Barra Mansa por ser uma cidade tão acolhedora e parabenizo pela visão de desenvolvimento que tem o prefeito Rodrigo Drable. Fiquei sabendo desse empreendimento através de uma apresentação que ele fez nos Estados Unidos. A Prefeitura tem uma equipe inacreditável, com gente muito comprometida e séria – expressou o empresário.

O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Vinicius Farah, enalteceu a importância da aprovação do projeto de lei para atualizar a lei nº 6979, de 2015. Com isso, é possível ampliar benefícios fiscais relativos aos ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) de 49 para 81 municípios do estado. Segundo Farah, o PL foi aprovado na quarta-feira, devendo ser sancionado pelo governador Cláudio Castro e publicado no Diário Oficial ainda nesta semana.

– Barra Mansa foi uma das cidades que nos motivou a aprovar a lei mais importante nos últimos 30 anos para o estado do Rio, permitindo que mais municípios sejam beneficiados com alíquota reduzida do ICMS de 18 para 3%. Agradeço ao deputado Tande, que foi incansável na defesa dessa lei que vai mudar a realidade de geração de empregos e desenvolvimento econômico dos municípios do estado. O empresário que, a partir da publicação dessa lei, vier a Barra Mansa, passará a pagar seis vezes menos de imposto. Quero parabenizar o prefeito Rodrigo por toda sua dedicação para que o município fosse beneficiado, à Firjan, que desde o início esteve ao lado do estado e do desenvolvimento econômico, e ao governador, do qual tenho privilégio de ser secretário – afirmou Vinicius.

A cerimônia de abertura da Flumisul contou com a apresentação da Banda Sinfônica do Projeto Música nas Escolas. A dupla Julinho Marassi e Gutemberg também realizou show durante a noite.

Para acompanhar todos os detalhes da programação diária do evento, acesse o perfil da Prefeitura no Instagram: @barramansarj.

Foto: Felipe Vieira