Sob a coordenação e orientação do delegado titular Vinícius Coutinho, agentes da 93ª DP (Volta Redonda) prenderam, nesta segunda-feira (dia 27), um homem condenado por tráfico de drogas. O mandado de prisão foi cumprido por volta das 15h30.

Após diligência na residência do foragido, policias descobriram que ele estava em Pinheiral. No entanto, quando os agentes chegaram na cidade vizinha, souberam que o alvo fugiu. Ele foi perseguido e capturado as margens do Rio Paraíba escondido na mata.

Segundo a Polícia Civil, o homem realizava tráfico de drogas no bairro Água Limpa, em Volta Redonda, desde o ano de 2006. Ele será recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelado à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação