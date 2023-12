Policiais civis da 90ªDP (Barra Mansa) prenderam, nesta manhã (dia 30), um homem de 40 anos, apontado como principal receptor da cidade. A prisão ocorreu no bairro Vila Elmira. Investigações da delegacia apontam que criminoso era o maior elo entre ladrões e pessoas que compram mercadoria roubada no município.

Com o criminoso, foi apreendido um aparelho de telefone celular roubado no final de outubro, no bairro Saudade, também em Barra Mansa. Na ocasião do roubo, a vítima ficou sob a mira de uma pistola e teve todos seus pertences levados.

“O preso fomentava os roubos na cidade, pois recebia e revendia a terceiros os objetos produto de crimes”, informou a Polícia Civil. O homem já possui antecedentes policiais por receptação, dano ao patrimônio público e desacato e, agora, vai ser transferido para Volta Redonda, onde passará por audiência de custódia.

A prisão faz parte da força tarefa instalada em Barra Mansa para combater crimes violentos.

Foto: Divulgação.