A prefeitura de Volta Redonda será comandada pelos próximos dez dias pelo engenheiro Sebastião Faria. O vice-prefeito e diretor do Hospital São João Batista assumiu o cargo na quinta-feira (dia 30) de forma interina. A informação foi antecipada com exclusividade pelo site da Folha do Aço.

Faria, de 82 anos, pela primeira vez está exercendo de forma oficial a função. O período de dez dias de férias – não de licença médica, conforme informado pela secretaria de Comunicação Social da Prefeitura – pode ser estendido, dependendo da recuperação do titular do cargo, o prefeito Neto (PP), que permanece internado em uma clínica particular na Zona Sul do Rio de Janeiro se recuperando uma cirurgia cardíaca a qual foi submetido no início do mês.

Mesmo afastado da rotina diária, nas últimas semanas Neto seguiu dando as coordenadas na administração municipal. Na quinta-feira, por meio da Secom, ele anunciou a antecipação da segunda metade do 13º salário do funcionalismo para o próximo dia 15 e do salário de dezembro para o dia 28 de dezembro. O pagamento de novembro já foi creditado em conta.

O chefe do Executivo Municipal elogiou a equipe pelo trabalho e pelo empenho para reorganizar as finanças e a liberação do salário do funcionalismo, antes das festas de fim ano. “É uma forma de agradecer e valorizar o trabalho de todos os servidores, que poderão se programar para celebrar o Natal e o Ano Novo com mais tranquilidade. O funcionalismo merece e parabenizo a todos por nos ajudarem a reconstruir a Volta Redonda que tanto amamos”, agradeceu.

O prefeito lembrou que, desde que retornou em 2021, assumiu o compromisso de pagar os salários dos servidores municipais em dia e no mês trabalhado. A promessa vem sendo cumprida. “É uma obrigação pagar em dia e, quando pudermos e for melhor para o servidor, antecipar. Mas essa obrigação não estava sendo cumprida antes de retornarmos à Prefeitura, inclusive com seguidos atrasos e parcelamentos do salário. Com empenho, dedicação, conseguimos pagar os atrasados, manter salários em dia, antecipar pagamentos, dar reajuste”, disse Neto.

“Sabemos que ainda não é o ideal, mas já avançamos muito, incluindo o piso da enfermagem, que já estamos pagando, inclusive o retroativo. E o servidor pode ter certeza que queremos dar mais reajuste, mais benefícios e, para isso, continuamos trabalhando todos os dias para melhorar a vida do nosso funcionalismo, que tanto contribui para atendermos bem os cidadãos de Volta Redonda”, completou.

