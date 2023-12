O mês de novembro foi marcado por duas importantes conquistas para o Hospital Maternidade de Angra dos Reis (HMAR). A mais recente, alcançada no último dia 26, foi a chegada de Enzo Gabriel. O menino saudável é o bebê número três mil nascido na instituição desde sua inauguração, em março de 2022. A outra conquista foi a realização da 1ª Semana da Prematuridade HMAR, entre os dias 13 e 17, em celebração ao Novembro Roxo, mês que promove a conscientização sobre partos prematuros.

O número três mil não é um marco apenas pela quantidade de partos realizados, mas também pelo compromisso do HMAR com a população de Angra, oferecendo acolhimento humanizado que atende todas as necessidades de cada gestante, visando garantir cuidados de qualidade para mães e bebês.

Quando veio ao mundo, às 17h16min do dia 26, Enzo Gabriel se tornou um símbolo deste comprometimento do HMAR. Sua mãe, Rosa dos Prazeres, não conteve a emoção e a gratidão ao segurar o filho pela primeira vez.

“É um momento especial, de muita gratidão e alegria. Ser mãe é uma experiência mágica, ainda mais tendo meu querido Enzo Gabriel como o bebe de número três mil a nascer aqui no HMAR. Desde o primeiro momento em que chegamos, fomos atendidos por uma equipe de profissionais incríveis e atenciosos que não apenas cuidaram de nós, mas que também celebraram conosco, com muita atenção e carinho, este dia tão importante de nossas vidas”, comentou a mãe.

Ao sair da maternidade, a mãe recebe um kit com os materiais necessários para os primeiros cuidados do bebê, juntamente com um ‘Certificado de Fofura’ do recém-nascido.

Referência

Única maternidade pública do município, o HMAR conta com 61 leitos para cuidados como internação, cirurgia e tratamento intensivo. A unidade dispõe também de 16 leitos na UTI neonatal.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Glauco Fonseca, o Hospital Maternidade não é referência apenas em Angra, mas em toda região da Costa Verde e do Sul Fluminense. “O nascimento deste bebê é um exemplo do comprometimento da Prefeitura com a saúde do município. Parabenizo os profissionais de saúde da unidade, que trabalham incansavelmente para proporcionar atendimento seguro e de qualidade a todas as mães e bebês”, destacou Glauco.

Além do serviço de maternidade, o HMAR já realizou, desde sua inauguração, mais de 23 mil atendimentos no setor de acolhimento.

Heróis prematuros

Entre os dias 13 e 17 de novembro, o HMAR realizou a 1ª Semana da Prematuridade do Hospital Maternidade, em celebração ao Novembro Roxo, comemorado mundialmente no dia 17 de novembro. Ao longo da campanha, a equipe da unidade médica realizou palestras e diversas atividades voltadas para a conscientização, acolhimento e prevenção aos partos prematuros.

O destaque do projeto ficou para os bebês prematuros das unidades de cuidados intermediários e intensivos neonatais, que receberam fantasias do Batman, Capitão América, Mulher Gavião e Mulher Maravilha, para simbolizar a luta diária desses pequenos heróis, além de criar um ambiente mais alegre e descontraído para as mães e profissionais da unidade.

“É uma responsabilidade muito grande estarmos aqui falando de vidas, de bebês, de mães e de famílias. Quando participamos desses momentos, precisamos conhecer o ser humano em sua essência e condicionar o hospital para recebê-los, buscando meios que busquem alinhar desde a recepção até o corpo médico”, destacou Patrícia Neves, diretora do HMAR.

Foto: Larissa Torres/Prefeitura de Angra