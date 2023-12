O estado do Rio de Janeiro está próximo de atingir a marca de um milhão de turistas internacionais em 2023. De janeiro a outubro, foram 948.563 milhões de chegadas no território fluminense. Somente no mês de outubro, o estado recebeu 92.918 visitantes, superando o mesmo período em 2019 (90.370).

É a primeira vez no ano que o estado fluminense supera o período pré-pandemia na comparação mês a mês. “É fundamental que o Rio de Janeiro siga sua vocação de anfitrião brasileiro para os turistas internacionais, sendo o destino prioritário do viajante”, afirmou o governador Cláudio Castro (PL), ressaltando o trabalho desenvolvido por sua equipe.

“Ampliamos as atrações e pontos de interesse para visitação no interior, levando emprego e renda para todas as regiões fluminenses. O turismo é imprescindível para nossa recuperação econômica e segue sendo um dos principais pilares do desenvolvimento do estado”, celebrou.

Segundo a secretaria de Estado de Turismo, a expectativa é que o Rio de Janeiro feche o ano superando o número total de visitantes de 2019, que chegou a 1.252.267 turistas. Para bater essa marca, o estado trabalha para atrair pelo menos 303.704 estrangeiros nos meses de novembro e dezembro, quando são aguardados milhares de visitantes para a celebração do réveillon mais famoso do mundo, na Praia de Copacabana.

Com os números muito próximos do patamar pré-pandemia, o secretário de Turismo acredita que a gestão está no caminho certo, consolidando a atividade. “Nós investimos muito, esse ano, na promoção do Rio de Janeiro como destino no mercado internacional. Recuperamos parte dos voos de importantes companhias aéreas, estivemos nas principais feiras de turismo, como a BTL (Lisboa), a Fitur (Madrid) e a ITB (Berlim), e também promovemos encontros com os trades turísticos de Nova York, Lisboa, Londres, Roma e Milão. Podemos dizer que colocamos novamente o Rio de Janeiro na prateleira do turismo internacional”, avaliou o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca.

Números superiores a 2022

Se comparados a 2022, primeiro ano da retomada do turismo pós-pandemia, os números de 2023 são ainda mais impressionantes. De janeiro a julho deste ano, o Rio de Janeiro recebeu 692.799 turistas internacionais, superando todo o ano de 2022, quando chegaram ao estado 652.962 visitantes.

Em novembro de 2024, o Rio de Janeiro será sede do encontro da cúpula de chefes de Estado do G20, e estará ainda mais no centro das atenções de todo o mundo. Além dos países membros, outros dez serão convidados pelo Brasil para participarem da agenda, totalizando 30 nações reunidas. Ao longo do ano, antes do encontro principal, o Rio sediará encontros com autoridades de nível ministerial.

“A realização de eventos desse porte posiciona o estado como um importante centro para o turismo de negócios. Estaremos novamente no centro do mundo, recebendo profissionais dos 5 continentes, promovendo oportunidades de networking e parcerias comerciais. Ao promover o estado como um destino turístico atraente e diversificado, aumentamos o interesse e o fluxo de turistas ao longo de todo o ano”, explicou Tutuca.

Foto: divulgação