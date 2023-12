Nesta terça-feira (dia 5), o elenco do Volta Redonda completou uma semana de pré-temporada. Em sete dias, foram 13 sessões de treinamento, entre avaliações médicas, fisiológicas, fisioterápicas e físicas.

O preparador físico do Esquadrão de Aço, William Oliveira, fez uma avaliação da primeira semana de trabalho do Voltaço: “No primeiro momento os atletas realizaram testes, avaliações e exames no departamento médico junto à preparação física. E a partir disso, pudemos identificar as necessidades individuais de cada atleta para executarmos com maior segurança e, de maneira assertiva, os processos e intervenções”, disse o preparador físico.

Com cinco dias de trabalho no campo, William Oliveira falou, ainda, como foram os primeiros contatos dos atletas com a bola nesta pré-temporada.

“Falando sobre essa primeira semana de pré-temporada, tivemos cinco dias de trabalho aqui no CT e viemos progredindo a carga dando ênfase na parte aeróbica, junto com algumas idéias e trabalhos do técnico Felipe”, avaliou.

O Volta Redonda se prepara para mais uma temporada com o calendário cheio, por isso a importância do trabalho físico realizado pelos preparadores William Oliveira e Lucas Gonçalves. Em 2024, o Esquadrão de Aço disputará a Série A do Campeonato Carioca, a Copa do Brasil, a Série C do Campeonato Brasileiro e a Copa Rio.

Foto: Raphael Torres/VRFC