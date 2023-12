Um acidente ocorrido nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (dia 7) causou interdição de pista na BR-393, em Paraíba do Sul. A colisão, envolvendo uma van e um caminhão, foi registrada por volta das 5h, na altura do km 183, próximo ao bairro Limoeiro.

Segundo informações apuradas pela Polícia Rodoviária Federal, a van colidiu lateralmente com o caminhão, que transportava água sanitária. Com o impacto da batida, o veículo menor acabou tombando, bloqueando completamente a pista no sentido Três Rios. O condutor da van foi socorrido e encaminhado para o hospital de Três Rios. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde. Já o motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

A pista precisou ser totalmente fechada até a implantação do sistema “PARE E SIGA” por volta das 5h40. Somente às 7h40 o fluxo de veículos foi totalmente liberado.

Foto: Divulgação/PRF