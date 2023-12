Um gerente de banco foi detido na terça-feira (dia 5), em flagrante, sob suspeita de envolvimento em um esquema de fraude e desvio de cartões bancários em Porto Real. Segundo informações da Polícia Civil, a prática criminosa estaria ocorrendo há aproximadamente dois meses.

A descoberta do esquema partiu da própria agência bancária, através de uma funcionária que notificou as autoridades. O gerente foi abordado em seu escritório, onde os policiais encontraram diversos cartões expressos armazenados em uma gaveta. Posteriormente, uma busca em seu veículo revelou a existência de novos documentos relacionados ao crime.

De acordo com as investigações, o modus operandi do gerente envolvia acessar os cofres do banco para selecionar envelopes contendo cartões expressos. Em seguida, os dados dos clientes eram clandestinamente cadastrados, permitindo que o gerente realizasse saques sem o conhecimento das vítimas.

O caso foi registrado na delegacia de Porto Real como um crime de furto mediante confiança.