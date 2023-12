A apenas dez meses das eleições municipais de 2024, o cenário político em busca de sucessão ao atual chefe do Executivo, Ednardo Barbosa, ganha cada vez mais protagonismo. Nessa movimentada corrida política, Luciano Muniz (PP) emerge como uma figura de destaque.

Ao iniciar o mês de dezembro, Luciano não só consolidou alianças estratégicas no contexto fluminense, especialmente com o partido União Brasil, mas também angariou o apoio do atual presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar. A parceria com Bacellar não apenas robustece a base política de Luciano Muniz, mas também garante o suporte de Carmem Lúcia, uma figura com história na política local. Carmem Lúcia, aliás, manifestou o desejo de retornar à Câmara Municipal de Pinheiral, onde já ocupou o cargo de vereadora de 2017 a 2020, adicionando ainda mais peso à coalizão política em formação.

Vale destacar que Luciano Muniz desfruta do respaldo significativo do deputado estadual e secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca (PP), além do apoio integral de seu grupo político. Nomes influentes como o governador Cláudio Castro (PL) e o vice-governador Thiago Pampolha (União Brasil) integram esse grupo, consolidando uma frente política robusta em torno da possível candidatura de Muniz.

À medida que o xadrez político se desenha, Luciano Muniz se posiciona como um dos pré-candidatos à prefeitura de Pinheiral na corrida eleitoral, demonstrando habilidade na construção de alianças e angariação de apoios importantes. Com a eleição se aproximando, a política municipal de 2024 promete ser uma batalha intensa entre aqueles que querem ter a máquina do governo a seu favor.

