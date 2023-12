A última sessão ordinária de 2023 da Câmara de Volta Redonda ocorreu na manhã de quinta-feira (dia 14), encerrando os trabalhos deste ano. Em coletiva de imprensa na terça-feira (dia 12), o vereador Paulo Conrado (DC), que presidiu o Legislativo Municipal, compartilhou suas reflexões e fez um balanço de seu mandato.

Conrado destacou não apenas sua trajetória à frente da Câmara, mas também sua contribuição para consolidar um Poder Legislativo independente na cidade. O experiente parlamentar ressaltou a importância da harmonia com o Executivo. “Tivemos um ano muito produtivo, apesar das dificuldades. A parceria com o Executivo foi fundamental para o avanço da cidade. Deixamos claro para a sociedade que a Câmara de Volta Redonda permanece de portas abertas para a população”.

O vereador apresentou o balanço de sua gestão, com a aprovação de 139 projetos, sendo 105 sancionados ou promulgados. Destacou também a aprovação de 67 mensagens, a promulgação de 90 resoluções, a votação de 544 requerimentos e 3.036 indicações, demonstrando a seriedade e dedicação do Legislativo Municipal.

Sobre a destinação de recursos excedentes, Conrado explicou que a economia feita com a verba mensal repassada para a Câmara será utilizada para abater parte da dívida da Câmara com o VR Previdência, o regime próprio de previdência social para os servidores do município.

Projetos

Entre os projetos destacados, Conrado mencionou iniciativas relacionadas à poluição causada pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e a reintrodução da multimistura, beneficiando crianças carentes. “A Câmara aprovou uma lei que fortaleceu o monitoramento independente da poluição na cidade”, citou.

Ele enfatizou ainda o projeto para instalação de bebedouros para cães na cidade. “É uma forma de respeito aos animais que tão bem faz para que os ama”, pontuou. Sobre o Plano Diretor, Conrado informou que serão discutidas futuras ações com o prefeito Neto (PP) após sua recuperação pós-cirúrgica.

O vereador enfatizou uma de suas conquistas ao mencionar a criação da Frente Parlamentar contra o aborto e a favor da vida. O manifesto resultante dessa iniciativa foi enviado ao Senado em Brasília, representando o compromisso do vereador com a defesa da vida e a condenação do aborto. “Não podemos aceitar a questão do aborto com naturalidade. Nos mobilizamos e estivemos até em Brasília para defender a vida e condenar o aborto”, afirmou Conrado, anunciando ainda seus planos de incluir a Expo-Gospel no calendário da cidade já no próximo ano.

A partir de 1º de janeiro, Paulo Conrado será substituído na presidência da Câmara Municipal pelo vereador Edson Quinto (PL).

Foto: divulgação